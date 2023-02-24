Иванов кр 3.11.1854 стр. казак, 1858 г. каз. торг общ. Леонтий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов кр 3.11.1854 стр. казак, 1858 г. каз. торг общ. Леонтий Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иванов Егор Иванов

Мать: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
07.10.1855

Дочь: Пелагея Леонтьевна

Мать ребёнка: Иванова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1858

Сын: Иванов Фрол Леонтьевич

Мать ребёнка: Иванова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ? Леонтьев

Мать ребёнка: Иванова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Свид. 30.01.1906 ? Леонтьевич

Мать ребёнка: Иванова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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