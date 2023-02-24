Иванов кр 3.11.1854 стр. казак, 1858 г. каз. торг общ. Леонтий Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иванов Егор Иванов
Мать: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
07.10.1855
Дочь: Пелагея Леонтьевна
Мать ребёнка: Иванова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1858
Мать ребёнка: Иванова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов ? Леонтьев
Мать ребёнка: Иванова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Свид. 30.01.1906 ? Леонтьевич
Мать ребёнка: Иванова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно