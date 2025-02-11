Иванов Свид. 30.01.1906 ? Аким Леонтьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Свид. 30.01.1906 ? Аким Леонтьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Иванов, Казак, Состоящий В Торговом Обществе 1858Г. Леонтий Перес. В 1851 Г. Егоров1834 г.р.
Мать
Иванова Марфа ИвановнаВычислено 1829 г.р.
Дети
Иванов ? Иван АкимовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов, Казак, Состоящий В Торговом Обществе 1858Г. Леонтий Перес. В 1851 Г. Егоров

Мать: Иванова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ? Иван Акимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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