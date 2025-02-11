Иванов Свид. 30.01.1906 ? Аким Леонтьевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьИванова Марфа ИвановнаВычислено 1829 г.р.
Дети
Иванов ? Иван АкимовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов, Казак, Состоящий В Торговом Обществе 1858Г. Леонтий Перес. В 1851 Г. Егоров
Мать: Иванова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно