Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иванов Резервный Казак В 1854 Афанасий Егоров

Отец ребёнка: Иванов Егор Иванов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иванов Щучинск Семен Егоров

Отец ребёнка: Иванов Егор Иванов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марья Егорова

Отец ребёнка: Иванов Егор Иванов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иванов Кр 3.11.1854 Стр. Казак, 1858 Г. Каз. Торг Общ. Леонтий Егоров

Отец ребёнка: Иванов Егор Иванов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иванов Щучинск Илья Егоров

Отец ребёнка: Иванов Егор Иванов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Иванов Егор Иванов

Смерть
Неизвестно
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