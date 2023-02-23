Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иванов Резервный Казак В 1854 Афанасий Егоров
Отец ребёнка: Иванов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иванов Щучинск Семен Егоров
Отец ребёнка: Иванов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марья Егорова
Отец ребёнка: Иванов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иванов Щучинск Илья Егоров
Отец ребёнка: Иванов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Иванов Егор Иванов
Смерть
Неизвестно