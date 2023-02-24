Иванов резервный казак в 1854 Афанасий Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Иванов Егор Иванов
Мать: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иванов Щучинск Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Иванов Щучинск Гаврило Афанасьевич
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
в дороге
Рождение ребёнка
18.03.1854
Дочь: Дарья Афанасьева
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
Смерть
Неизвестно