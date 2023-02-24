Иванов резервный казак в 1854 Афанасий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов резервный казак в 1854 Афанасий Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иванов Егор Иванов

Мать: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иванов Щучинск Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Иванов Щучинск Гаврило Афанасьевич

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

в дороге
Рождение ребёнка
18.03.1854

Дочь: Дарья Афанасьева

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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