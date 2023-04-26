(Иванова) Марфа Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

После 1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Иванов Резервный Казак В 1854 Афанасий Егоров

Мать: Ирина Герасимова

Бракосочетание
02.?.1876

Муж: Ларионов Евпл Кузмич

Рождение ребёнка
05.09.1881

Сын: Ларионов Михаил Евплович

Отец ребёнка: Ларионов Евпл Кузмич

Рождение ребёнка
22.09.1885

Сын: Ларионов Федор Евплович

Отец ребёнка: Ларионов Евпл Кузмич

Рождение ребёнка
22.11.1885

Дочь: Иванова Екатерина Евпловна

Отец ребёнка: Ларионов Евпл Кузмич

Рождение ребёнка
28.08.1887

Дочь: Пьянкова Наталья Евпловна

Отец ребёнка: Ларионов Евпл Кузмич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ларионов Семен Евплович

Отец ребёнка: Ларионов Евпл Кузмич

Смерть
После 1895
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