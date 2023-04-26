(Иванова) Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиПосле 1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
02.?.1876
Муж: Ларионов Евпл Кузмич
Рождение ребёнка
05.09.1881
Отец ребёнка: Ларионов Евпл Кузмич
Рождение ребёнка
22.09.1885
Отец ребёнка: Ларионов Евпл Кузмич
Рождение ребёнка
22.11.1885
Дочь: Иванова Екатерина Евпловна
Отец ребёнка: Ларионов Евпл Кузмич
Рождение ребёнка
28.08.1887
Дочь: Пьянкова Наталья Евпловна
Отец ребёнка: Ларионов Евпл Кузмич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ларионов Евпл Кузмич
Смерть
После 1895