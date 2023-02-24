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Ларионов Федор Евплович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1885

Отец: Ларионов Евпл Кузмич

Мать: Марфа Афанасьевна

Бракосочетание
23.10.1911

Жена: Афонасия Трофимовна

Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Афонасия Трофимовна

Рождение ребёнка
05.08.1913

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Афонасия Трофимовна

Рождение ребёнка
16.05.1915

Сын: Ларионов Александр Федорович

Мать ребёнка: Афонасия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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