Ларионов Федор Евплович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1885
Отец: Ларионов Евпл Кузмич
Мать: Марфа Афанасьевна
Бракосочетание
23.10.1911
Жена: Афонасия Трофимовна
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Афонасия Трофимовна
Рождение ребёнка
05.08.1913
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Афонасия Трофимовна
Рождение ребёнка
16.05.1915
Сын: Ларионов Александр Федорович
Мать ребёнка: Афонасия Трофимовна
Смерть
Неизвестно