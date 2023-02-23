(Леонтьева) Афонасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Леонтьева) Афонасия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1911

Муж: Ларионов Федор Евплович

Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Ларионов Федор Евплович

Рождение ребёнка
05.08.1913

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Ларионов Федор Евплович

Рождение ребёнка
16.05.1915

Сын: Ларионов Александр Федорович

Отец ребёнка: Ларионов Федор Евплович

Смерть
После 1916
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