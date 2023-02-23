(Леонтьева) Афонасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1911
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Ларионов Федор Евплович
Рождение ребёнка
05.08.1913
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Ларионов Федор Евплович
Рождение ребёнка
16.05.1915
Сын: Ларионов Александр Федорович
Отец ребёнка: Ларионов Федор Евплович
Смерть
После 1916