Иванов Гаврил Афанасьевич род в ст Становой по дороге 10.07.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Гаврил Афанасьевич род в ст Становой по дороге

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.07.1851 ст.

умер Неизвестно

Отец
Иванов Кипкаев Афанасий Перес. В 1851 Г. Егоров26.04.1826 г.р.
Мать
Иванова Кипкаева Ирина Перес. В 1851 Г. Герасимова Федорова1825 г.р.
Супруги
Евдокия ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Иванова Щучинск) Евдокия Гавриловна21.03.1871 г.р.
Иванов ? Афанасий ГавриловичОколо 1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1851 ст.

Отец: Иванов Кипкаев Афанасий Перес. В 1851 Г. Егоров

Мать: Иванова Кипкаева Ирина Перес. В 1851 Г. Герасимова Федорова

по дороге, крестился в Кокчетаве?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1871

Дочь: (Иванова Щучинск) Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Иванов ? Афанасий Гаврилович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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