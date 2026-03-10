Иванов Гаврил Афанасьевич род в ст Становой по дороге
мужской, родился 10.07.1851 ст.
умер Неизвестно
ОтецИванов Кипкаев Афанасий Перес. В 1851 Г. Егоров26.04.1826 г.р.
Супруги
Евдокия ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Иванова Щучинск) Евдокия Гавриловна21.03.1871 г.р.
Иванов ? Афанасий ГавриловичОколо 1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1851 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1871
Дочь: (Иванова Щучинск) Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Иванов ? Афанасий Гаврилович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно
по дороге, крестился в Кокчетаве?