Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1871
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Иванов Щучинск Гаврило Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Иванов ? Гаврилович
Отец ребёнка: Иванов Щучинск Гаврило Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно