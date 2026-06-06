Иванов Илья Перес. В 1851 Г. Егорович Георгиевич 14.07.1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Илья Перес. В 1851 Г. Егорович Георгиевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.07.1836, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 06.08.1900

Мать
Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Григорьевна1800 г.р.
Супруги
Иванова (Из Котуркуля) Мария АлексеевнаОколо 1852 г.р.
Иванова Возм. 2Я Ж Елизавета ГригорьевнаНеизвестно г.р.
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Дети
Иванов Мирон Ильич16.08.1859 г.р.
Иванов Герасим Ильич01.03.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1836

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ?? Борис Ильич

Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Агафья Перес. В 1851 Г. Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Петрова) Агафья Перес. В 1851 Г. Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Возм. 2Я Ж Елизавета Григорьевна

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Рождение ребёнка
16.08.1859

Сын: Иванов Мирон Ильич

Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Агафья Перес. В 1851 Г. Герасимовна

Рождение ребёнка
01.03.1862

Сын: Иванов Герасим Ильич

Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Агафья Перес. В 1851 Г. Герасимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Николаева (Иванова) Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Агафья Перес. В 1851 Г. Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Мартемьянова Анисия Ильинична

Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Агафья Перес. В 1851 Г. Герасимовна

Бракосочетание
11.06.1888 ст.

Жена: Иванова (Из Котуркуля) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
10.05.1889 ст.

Сын: Иванов Семен Ильич

Мать ребёнка: Иванова (Из Котуркуля) Мария Алексеевна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
10.01.1891

Дочь: (Иванова) Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Иванова Возм. 2Я Ж Елизавета Григорьевна

Смерть
06.08.1900

Причина смерти: от водянки

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