Иванов Илья Перес. В 1851 Г. Егорович Георгиевич
мужской, родился 14.07.1836, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 06.08.1900
МатьАнна Перес. В 1851 Г Щучинск Григорьевна1800 г.р.
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Дети
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Отец: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Агафья Перес. В 1851 Г. Герасимовна
Сын: Иванов Мирон Ильич
Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Агафья Перес. В 1851 Г. Герасимовна
Сын: Иванов Герасим Ильич
Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Агафья Перес. В 1851 Г. Герасимовна
Дочь: Николаева (Иванова) Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Агафья Перес. В 1851 Г. Герасимовна
Дочь: Мартемьянова Анисия Ильинична
Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Агафья Перес. В 1851 Г. Герасимовна
Сын: Иванов Семен Ильич
Мать ребёнка: Иванова (Из Котуркуля) Мария Алексеевна
Дочь: (Иванова) Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Иванова Возм. 2Я Ж Елизавета Григорьевна