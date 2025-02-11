Иванова Возм. 2Я Ж Елизавета Григорьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Иванов Илья Перес. В 1851 Г. Егорович Георгиевич14.07.1836 г.р.
Дети
(Иванова) Ксения Ильинична10.01.1891 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1891
Дочь: (Иванова) Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Иванов Илья Перес. В 1851 Г. Егорович Георгиевич
Смерть
Неизвестно