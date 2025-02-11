Иванова Возм. 2Я Ж Елизавета Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова Возм. 2Я Ж Елизавета Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Иванов Илья Перес. В 1851 Г. Егорович Георгиевич14.07.1836 г.р.
Дети
(Иванова) Ксения Ильинична10.01.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Илья Перес. В 1851 Г. Егорович Георгиевич

Рождение ребёнка
10.01.1891

Дочь: (Иванова) Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Иванов Илья Перес. В 1851 Г. Егорович Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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