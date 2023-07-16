Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1955
Отец: Коваленко Иван
Мать: Коваленко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1974
Дочь: Тетерина (Шумилова) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Шумилов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1977
Дочь: Смирнова (Шумилова) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Шумилов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1989
Отец ребёнка: Гетманский Юрий
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область