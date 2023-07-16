Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна

Место рождения

Ерки, Полтавська область

Дата рождения

12.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1955

Отец: Коваленко Иван

Мать: Коваленко Анна

Ерки, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Владимир Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Шумилов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1974

Дочь: Тетерина (Шумилова) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Шумилов Владимир Иванович

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.10.1977

Дочь: Смирнова (Шумилова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Шумилов Владимир Иванович

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.06.1989

Сын: Гетманский Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Гетманский Юрий

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

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