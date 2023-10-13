Смирнова (Шумилова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Шумилова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Миргород, Полтавська область

Дата рождения

19.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1977

Отец: Шумилов Владимир Иванович

Мать: Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна

Миргород, Полтавська область
Развод
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Владимирович

Рождение ребёнка
23.06.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борис Иванович

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Бракосочетание
29.02.2008

Муж: Смирнов Павел Владимирович

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.04.2015

Дочь: Смирнова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Владимирович

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

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