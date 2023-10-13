Смирнова (Шумилова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.10.1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1977
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борис Иванович
Бракосочетание
29.02.2008
Рождение ребёнка
26.04.2015
Дочь: Смирнова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Владимирович