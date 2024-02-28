село Ерки, село Ерки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Ерки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3072Ерки, с. вл. и казач.при р. Хороле.714110453493Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Кибинская волость
660. Ерки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 215, жителей 1075, церковь православная, школа, питейный дом, 2 кзн., 22 ветрянные мельни Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Кибинская волость
8.0Ерки селоЕрковское козаков67175185122835665751141
8.0Ерки селоЕрковское крестьян собственников67758111142259258517

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18871Єркиселор-н Миргородськийсільрада Ярмаківська
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