Шумилов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилов Владимир Иванович

Шумилов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.?

Отец: Шумилов Иван

Мать: Шумилова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шумилова) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Шумилова Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Шумилова Маргарита

Рождение ребёнка
07.07.1974

Дочь: Тетерина (Шумилова) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.10.1977

Дочь: Смирнова (Шумилова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна

Миргород, Полтавська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.