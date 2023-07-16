Шумилов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.?
Отец: Шумилов Иван
Мать: Шумилова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шумилова) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Шумилова Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумилова Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Шумилова Маргарита
Рождение ребёнка
07.07.1974
Дочь: Тетерина (Шумилова) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1977
Дочь: Смирнова (Шумилова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна