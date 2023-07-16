Коваленко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Николай Иванович
Мать ребёнка: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коваленко) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
12.04.1955
Дочь: Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Коваленко Анна
Ерки, Полтавська область
Смерть
Неизвестно