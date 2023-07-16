Коваленко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Иван

Коваленко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Николай Иванович

Мать ребёнка: Коваленко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коваленко) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Коваленко Анна

Рождение ребёнка
12.04.1955

Дочь: Шумилова (Коваленко) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко Анна

Ерки, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.