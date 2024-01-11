Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Дочь: Светочкова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна
Сын: Софрошкин (рогов) Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна
Дочь: Архипочкина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна
Сын: Софрошкин (рогов) Евдоким Иванович
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна
Сын: Рогов Константин Иванович
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна
Сын: Софрошкин (рогов) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна