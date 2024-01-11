Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Софрошкин (рогов) Евстрат Сидорович

Мать: Софрошкина (рогова) Анна Епифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Светочкова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Софрошкин (рогов) Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Архипочкина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
24.06.1878

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1880

Сын: Софрошкин (рогов) Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1883

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1884

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1888

Сын: Рогов Константин Иванович

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1888

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1893

Сын: Софрошкин (рогов) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.