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Софрошкин (Рогов) Михаил Иванович

Место рождения

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

18.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1893

Отец: Софрошкин (рогов) Иван I Евстратович

Мать: Софрошкина (рогова) Феодосия Павловна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
20.11.1911

Жена: Софрошкина (рогова) Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
16.11.1912

Сын: Софрошкин (рогов) Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Матрена Андреевна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1914

Сын: Софрошкин (рогов) Александр Михайлович

Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Матрена Андреевна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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