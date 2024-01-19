Софрошкин (Рогов) Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения18.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1893
Бракосочетание
20.11.1911
Рождение ребёнка
16.11.1912
Сын: Софрошкин (рогов) Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
23.04.1914
Сын: Софрошкин (рогов) Александр Михайлович
Мать ребёнка: Софрошкина (рогова) Матрена Андреевна
Смерть
Неизвестно