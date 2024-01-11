Софрошкина (Рогова) Феодосия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Светочкова (Рогова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович
Сын: Софрошкин (Рогов) Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович
Дочь: (Софрошкин (Рогов)) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович
Сын: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович
Дочь: (Рогова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович
Дочь: (Софрошкина (Рогова)) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович
Сын: Рогов Константин Иванович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович
Дочь: (Рогова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович
Сын: Софрошкин (Рогов) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович