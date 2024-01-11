Софрошкина (Рогова) Феодосия Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Софрошкина (Рогова) Феодосия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Светочкова (Рогова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Софрошкин (Рогов) Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Архипочкина (Софрошкина (Рогова)) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Рождение ребёнка
24.06.1878

Дочь: (Софрошкин (Рогов)) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1880

Сын: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1883

Дочь: (Рогова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1884

Дочь: (Софрошкина (Рогова)) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1888

Сын: Рогов Константин Иванович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1888

Дочь: (Рогова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1893

Сын: Софрошкин (Рогов) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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