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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
271Солотча, с. каз.при рч. Солотче.1852116592643Церковь православная 1. Монастырь 1. Училище. Волостное и сельское управления.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
83. Солотча, сельцо бывшее государственное, при речке Солотче, дворов 243, жителей 1361, волостное правление (уездный город в 21 версте), церковь православная, часовня, ш Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
сельцо Солотча144130371017265838573211570сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Солотча Солотчинского муж. м. ст. б.6771на больш. Влад. дор. с Солотче и р. Солотче—1—120201Солотча
Солотча мужской монастырь6773при рече Солотче—2522720201Солотча
Солотча село6774на больш Влад. дор. при р. Солотче3601048108321312121—волостн. правл.Церк. кам., шк. зем. см., ветр. мельн., каз. вин. лав., урядн. земск. почт. ст., живопись, икон. и позолотн. мастер. и портняж