село Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Солотча

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
271Солотча, с. каз.при рч. Солотче.1852116592643Церковь православная 1. Монастырь 1. Училище. Волостное и сельское управления.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Солотчинская волость
83. Солотча, сельцо бывшее государственное, при речке Солотче, дворов 243, жителей 1361, волостное правление (уездный город в 21 версте), церковь православная, часовня, ш Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Солотчинская волость
сельцо Солотча144130371017265838573211570сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Солотчинская волость
Солотча Солотчинского муж. м. ст. б.6771на больш. Влад. дор. с Солотче и р. Солотче1120201Солотча
Солотча мужской монастырь6773при рече Солотче2522720201Солотча
Солотча село6774на больш Влад. дор. при р. Солотче3601048108321312121волостн. правл.Церк. кам., шк. зем. см., ветр. мельн., каз. вин. лав., урядн. земск. почт. ст., живопись, икон. и позолотн. мастер. и портняж

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