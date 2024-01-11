Софрошкина (Рогова) Анна Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти15.11.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евстрат Сидорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Софрошкин (Рогов) Иван Ii Евстратович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евстрат Сидорович
Смерть
15.11.1894
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно