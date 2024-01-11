Софрошкина (Рогова) Анна Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софрошкина (Рогова) Анна Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

15.11.1894

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софрошкин (Рогов) Евстрат Сидорович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Софрошкин (Рогов) Иван I Евстратович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евстрат Сидорович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Софрошкин (Рогов) Иван Ii Евстратович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евстрат Сидорович

Смерть
15.11.1894
Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния

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