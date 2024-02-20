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Калафат Акилина Афанасьевна

Место рождения

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

13.01.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1845

Муж: Калафат Федор Васильевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Калафат Харлампий Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Калафат Григорий Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Калафат Иван Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Черкас София Федоровна

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Калафат Пантелеймон Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Цыбик Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Калафат Лукьян Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Калафат Серафим Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Калафат Михаил Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1867

Сын: Калафат Ефрем Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1867г. /запись № 4 / ГАДО - Ф-426-1-1 /стр.№ / 109 /
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Калафат Левтерий Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
17.05.1872

Сын: Калафат Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО ф-426-1-1 / лист № 273 / , м/к 1872г./ зап.№ 19 / Николаевская церковь
Смерть
13.01.1908
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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