Калафат Акилина Афанасьевна
Место рожденияРоссия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти13.01.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Калафат Харлампий Федорович
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Дочь: Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Сын: Калафат Григорий Федорович
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Дочь: Черкас София Федоровна
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Сын: Калафат Пантелеймон Федорович
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Дочь: Цыбик Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Сын: Калафат Серафим Федорович
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Сын: Калафат Левтерий Федорович
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич
Сын: Калафат Игнатий Федорович
Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич