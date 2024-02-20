Калафат Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалафат Михаил Федорович

Калафат Михаил Федорович

Место рождения

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

14.01.1867

Пол

Мужской

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Калафат Федор Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
14.01.1867
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: В молодом возрасте - от кори | ГАДО ф -426-1-1 / лист № 130 / , м/к 1867г./ зап.№ 3 /. Николаевская церковь
Похороны
16.01.1867
Россия Мариупольский уезд Екатеринославской губ., с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 130 /, м/к 1867г. / зап.№ 3 / Николаевская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close