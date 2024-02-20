Калафат Михаил Федорович
Место рожденияРоссия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти14.01.1867
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
14.01.1867
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: В молодом возрасте - от кори | ГАДО ф -426-1-1 / лист № 130 / , м/к 1867г./ зап.№ 3 /. Николаевская церковь
Похороны
16.01.1867
Россия Мариупольский уезд Екатеринославской губ., с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 130 /, м/к 1867г. / зап.№ 3 / Николаевская церковь