Калафат Харлампий Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Около 1846
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Бракосочетание
08.11.1871
Жена: Калафат Мария Тимофеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.10.1875
Дочь: Евгения Харлампиевна
Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.06.1878
Дочь: Василиса Харлампиевна
Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.02.1881
Дочь: Феодора Харлампиевна
Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.10.1882
Сын: Калафат Тимофей Харлампиевич
Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.07.1888
Сын: Калафат Илья Харлампиевич
Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Калафат Георгий Харлампиевич
Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.05.1891
Дочь: Евдокия Харлампиевна
Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Тараш Евгения Харлампиевна
Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно