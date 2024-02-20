Калафат Харлампий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалафат Харлампий Федорович

Калафат Харлампий Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Калафат Федор Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.10.1875

Дочь: Евгения Харлампиевна

Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.06.1878

Дочь: Василиса Харлампиевна

Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.02.1881

Дочь: Феодора Харлампиевна

Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.10.1882

Сын: Калафат Тимофей Харлампиевич

Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.07.1888

Сын: Калафат Илья Харлампиевич

Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Калафат Георгий Харлампиевич

Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.05.1891

Дочь: Евдокия Харлампиевна

Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Тараш Евгения Харлампиевна

Мать ребёнка: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close