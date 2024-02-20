(Калафат) Василиса Харлампиевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения06.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
06.06.1878
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
07.06.1878
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1878г.лист-99,зап.-99,ГАДО,Ф - 426-1-3
Бракосочетание
02.11.1898
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 426-1-8,Николаевская церковь м/к-1898г.лист-87,зап-19
Рождение ребёнка
21.10.1899
Дочь: Анастасия Саввична
Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 426-1-8, м/к-1899г.лист-132,зап-75
Рождение ребёнка
21.06.1901
Дочь: Александра Саввична
Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.02.1903
Дочь: Христина Саввична
Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.09.1904
Сын: Тараш Серги Христофор Саввич
Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.04.1907
Сын: Тараш Серги Харлампий Саввич
Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.12.1909
Сын: Тараш Серги Василий Саввич
Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.02.1912
Дочь: Христина Саввична
Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.06.1917
Сын: Тараш Серги Сергей Саввич
Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно