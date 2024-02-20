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(Калафат) Василиса Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

06.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1878

Отец: Калафат Харлампий Федорович

Мать: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
07.06.1878
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1878г.лист-99,зап.-99,ГАДО,Ф - 426-1-3
Бракосочетание
02.11.1898

Муж: Тараш Серги Савва Сергеевич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 426-1-8,Николаевская церковь м/к-1898г.лист-87,зап-19
Рождение ребёнка
21.10.1899

Дочь: Анастасия Саввична

Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 426-1-8, м/к-1899г.лист-132,зап-75
Рождение ребёнка
21.06.1901

Дочь: Александра Саввична

Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.02.1903

Дочь: Христина Саввична

Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.09.1904

Сын: Тараш Серги Христофор Саввич

Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.04.1907

Сын: Тараш Серги Харлампий Саввич

Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.12.1909

Сын: Тараш Серги Василий Саввич

Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.02.1912

Дочь: Христина Саввична

Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.06.1917

Сын: Тараш Серги Сергей Саввич

Отец ребёнка: Тараш Серги Савва Сергеевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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