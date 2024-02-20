Калафат (Харабазар) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Харабазар) Мария Тимофеевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Калафат Харлампий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.10.1875

Дочь: Евгения Харлампиевна

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.06.1878

Дочь: Василиса Харлампиевна

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.02.1881

Дочь: Феодора Харлампиевна

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.10.1882

Сын: Калафат Тимофей Харлампиевич

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.07.1888

Сын: Калафат Илья Харлампиевич

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Калафат Георгий Харлампиевич

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.05.1891

Дочь: Евдокия Харлампиевна

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Тараш Евгения Харлампиевна

Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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