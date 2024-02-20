Калафат (Харабазар) Мария Тимофеевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.11.1871
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.10.1875
Дочь: Евгения Харлампиевна
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.06.1878
Дочь: Василиса Харлампиевна
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.02.1881
Дочь: Феодора Харлампиевна
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.10.1882
Сын: Калафат Тимофей Харлампиевич
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.07.1888
Сын: Калафат Илья Харлампиевич
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Калафат Георгий Харлампиевич
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.05.1891
Дочь: Евдокия Харлампиевна
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Тараш Евгения Харлампиевна
Отец ребёнка: Калафат Харлампий Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно