(Калафат) Евгения Харлампиевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения29.10.1875
Дата смерти25.10.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1875
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
30.10.1875
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1875г.
Смерть
25.10.1891
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - водянка