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(Калафат) Евгения Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

29.10.1875

Дата смерти

25.10.1891

Пол

Женский

Отец

Около 1846 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1875

Отец: Калафат Харлампий Федорович

Мать: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
30.10.1875
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1875г.
Смерть
25.10.1891
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - водянка
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