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(Калафат) Феодора Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

25.02.1881

Дата смерти

27.02.1881

Пол

Женский

Отец

Около 1846 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1881

Отец: Калафат Харлампий Федорович

Мать: Калафат Мария Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
27.02.1881
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
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