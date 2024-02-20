Калафат Георгий Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1890
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.01.1908
Дочь: Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Калафат Александра Даниловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.05.1909
Сын: Калафат Харлампий Георгиевич
Мать ребёнка: Калафат Александра Даниловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.01.1911
Сын: Калафат Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Калафат Александра Даниловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Калафат Пантелеймон Георгиевич
Мать ребёнка: Калафат Александра Даниловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-28,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
11.10.1913
Сын: Калафат Митрофан Георгиевич
Мать ребёнка: Калафат Александра Даниловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1913
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно