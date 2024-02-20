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(Калафат) Любовь Георгиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.01.1908

Дата смерти

28.07.1908

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1908

Отец: Калафат Георгий Харлампиевич

Мать: Калафат Александра Даниловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
28.07.1908
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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