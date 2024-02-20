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Калафат Пантелеймон Георгиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

25.07.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1912

Отец: Калафат Георгий Харлампиевич

Мать: Калафат Александра Даниловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-28,ГАДО,Ф - 426-1-12
Смерть
Неизвестно
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