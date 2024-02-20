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Тараш Серги Христофор Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

23.09.1904

Дата смерти

04.11.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараш Серги Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Тараш Серги Владимир Христофорович

Мать ребёнка: Тараш Серги Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Тараш Мирминдю Василиса Христофоровна

Мать ребёнка: Тараш Серги Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараш Серги Елизавета Андреевна

Смерть
04.11.1897
Рождение
23.09.1904

Отец: Тараш Серги Савва Сергеевич

Мать: Василиса Харлампиевна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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