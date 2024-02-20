Тараш Серги Христофор Саввич
Место рожденияРоссия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения23.09.1904
Дата смерти04.11.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тараш Серги Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Тараш Серги Владимир Христофорович
Мать ребёнка: Тараш Серги Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Тараш Мирминдю Василиса Христофоровна
Мать ребёнка: Тараш Серги Елизавета Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1897
Рождение
23.09.1904
Отец: Тараш Серги Савва Сергеевич
Мать: Василиса Харлампиевна
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /