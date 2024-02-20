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Калафат Иван Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Калафат Федор Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Узбек Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Калафат Мария Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.10.1902

Сын: Калафат Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Калафат Мария Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1902г. /запись № 72 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 95 /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калафат Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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