Узбек (Калафат) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узбек (Калафат) Матрена Ивановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Калафат Иван Федорович

Мать: Калафат Мария Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Черкас Полина Харлампиевна

Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич

Бракосочетание
До 1904

Муж: Узбек Харлампий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.03.1906

Сын: Узбек Федор Харлампиевич

Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-152,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
01.11.1911

Дочь: Анна Харлампиевна

Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1912

Сын: Узбек Василий

Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шерварлы Мария

Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Шерварлы? Нюня

Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич

Смерть
1933
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