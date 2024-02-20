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(Узбек) Анна Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911

Отец: Узбек Харлампий Николаевич

Мать: Узбек Матрена Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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