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Узбек Харлампий Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Узбек Николай Григорьевич

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Черкас Полина Харлампиевна

Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна

Бракосочетание
До 1904

Жена: Узбек Матрена Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.03.1906

Сын: Узбек Федор Харлампиевич

Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-152,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
01.11.1911

Дочь: Анна Харлампиевна

Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1912

Сын: Узбек Василий

Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шерварлы Мария

Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Шерварлы? Нюня

Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна

Смерть
1930
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