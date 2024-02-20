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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узбек ?

Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Тышлек Чалиш (Узбек) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Тараш (Узбек) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Узбек Харлампий Николаевич

Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Узбек Василий Николаевич

Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Тохтамыш / 2-Й Брак / (Узбек) Кирикия Николаевна

Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Узбек Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Узбек Харлампий Николаевич

Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич

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