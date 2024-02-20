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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узбек ?
Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Тышлек Чалиш (Узбек) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Тараш (Узбек) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Узбек Харлампий Николаевич
Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Тохтамыш / 2-Й Брак / (Узбек) Кирикия Николаевна
Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Узбек Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Узбек Харлампий Николаевич
Отец ребёнка: Узбек Николай Григорьевич