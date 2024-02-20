Тохтамыш / 2-Й Брак / (Узбек) Кирикия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш / 2-Й Брак / (Узбек) Кирикия Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Узбек Николай Григорьевич

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.04.1902

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
10.11.1902

Муж: Тохтамыш Николай Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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