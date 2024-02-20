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(Тохтамыш) Мария Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

02.04.1902

Дата смерти

27.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1902

Отец: Тохтамыш Николай Феодосьевич

Мать: Тохтамыш / 2-Й Брак / Кирикия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
27.10.1903
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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