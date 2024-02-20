Тохтамыш Николай Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТохтамыш Николай Феодосьевич

Тохтамыш Николай Феодосьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

07.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1870

Отец: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Мать: Тохтамыш Анастасия

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
24.10.1894

Жена: Тохтамыш Кирикия Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.01.1898

Сын: Тохтамыш Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.05.1900

Сын: Тохтамыш Константин Николаевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.04.1902

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / Кирикия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
10.11.1902

Жена: Тохтамыш / 2-Й Брак / Кирикия Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close