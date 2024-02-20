Тохтамыш (Узбек) Кирикия Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти03.04.1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Узбек Федор Георгиевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
24.10.1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.01.1898
Сын: Тохтамыш Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Феодосьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.05.1900
Сын: Тохтамыш Константин Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Феодосьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
03.04.1902
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /