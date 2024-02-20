Тохтамыш (Узбек) Кирикия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Узбек) Кирикия Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

03.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Узбек Федор Георгиевич

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
24.10.1894

Муж: Тохтамыш Николай Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.01.1898

Сын: Тохтамыш Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.05.1900

Сын: Тохтамыш Константин Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
03.04.1902
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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