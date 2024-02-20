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Тохтамыш Анастасия

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Шерварли Мария Феодосиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Тохтамыш Николай Феодосьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1862

Муж: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.11.1864

Сын: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.05.1867

Сын: Тохтамыш Илья Феодосьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.06.1870

Сын: Тохтамыш Николай Феодосьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.10.1876

Дочь: Золото Александра Феодосьевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.01.1880

Сын: Тохтамыш Антоний Феодосьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.07.1884

Дочь: София Феодосьевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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