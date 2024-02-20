(Тохтамыш) София Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тохтамыш) София Феодосьевна

(Тохтамыш) София Феодосьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.07.1884

Дата смерти

12.02.1894

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1884

Отец: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Мать: Тохтамыш Анастасия

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
12.02.1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-воспаление мозга
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close