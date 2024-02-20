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Узбек Харлампий Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Узбек Николай Григорьевич

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
28.10.1896

Жена: Узбек Матрона Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к-1896г.лист-146,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-147.
Смерть
Неизвестно
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