Узбек Харлампий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Узбек Николай Григорьевич
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
28.10.1896
Жена: Узбек Матрона Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к-1896г.лист-146,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-147.
Смерть
Неизвестно