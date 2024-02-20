Узбек (Золото) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узбек (Золото) Матрона Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

05.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1871

Отец: Золото Иван Георгиевич

Мать: Золото Варвара Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь, м/к-1871г.лист-245,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-2-1 уадр-246.
Крещение
12.12.1871
Николаевская церковь с.Новая Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1871г.лист-245,зап.-43,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-246. | Восприемники: Сего прихода пономарь Георгий Филиппов и города Таганрога чиновник-титулярный советник Харлампий Филиппов и жена его Екатерина Сте... Показать все
Бракосочетание
28.10.1896

Муж: Узбек Харлампий Николаевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к-1896г.лист-146,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-147.
Смерть
Неизвестно
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