Узбек (Золото) Матрона Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения05.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1871
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь, м/к-1871г.лист-245,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-2-1 уадр-246.
Крещение
12.12.1871
Николаевская церковь с.Новая Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1871г.лист-245,зап.-43,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-246. | Восприемники: Сего прихода пономарь Георгий Филиппов и города Таганрога чиновник-титулярный советник Харлампий Филиппов и жена его Екатерина Сте... Показать все
Бракосочетание
28.10.1896
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к-1896г.лист-146,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-147.
Смерть
Неизвестно