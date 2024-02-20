Узбек Федор Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения23.03.1906
Дата смерти19.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.02.1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-152,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Косьма Васильевич Харанжи и Елизавета Захаровна Харанжи
Рождение
23.03.1906
Отец: Узбек Харлампий Николаевич
Мать: Узбек Матрена Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-152,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
28.02.1927
Сын: Узбек Харлампий Федорович
Мать ребёнка: Узбек Ефросиния
Рождение ребёнка
28.05.1932
Дочь: Чудновец Мария Федоровна
Мать ребёнка: Узбек Ефросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Узбек Ефросиния
Смерть
19.01.1983