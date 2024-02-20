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Узбек Федор Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

23.03.1906

Дата смерти

19.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.02.1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-152,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Косьма Васильевич Харанжи и Елизавета Захаровна Харанжи
Рождение
23.03.1906

Отец: Узбек Харлампий Николаевич

Мать: Узбек Матрена Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-152,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
28.02.1927

Сын: Узбек Харлампий Федорович

Мать ребёнка: Узбек Ефросиния

Рождение ребёнка
28.05.1932

Дочь: Чудновец Мария Федоровна

Мать ребёнка: Узбек Ефросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Узбек Ефросиния

Смерть
19.01.1983
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