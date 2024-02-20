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Калафат Мария Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Узбек Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.10.1902

Сын: Калафат Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1902г. /запись № 72 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 95 /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калафат Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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