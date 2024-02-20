Калафат Дмитрий Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения25.10.1902
Дата смерти?.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1902
Отец: Калафат Иван Федорович
Мать: Калафат Мария Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1902г. /запись № 72 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 95 /
Военная служба
21.08.1941
Старо-Керменчикский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н
Смерть
?.02.1945