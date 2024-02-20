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Калафат Дмитрий Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

25.10.1902

Дата смерти

?.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1902

Отец: Калафат Иван Федорович

Мать: Калафат Мария Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1902г. /запись № 72 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 95 /
Военная служба
21.08.1941
Старо-Керменчикский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н
Смерть
?.02.1945
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