Калафат Серафим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат Серафим Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

10.12.1868

Пол

Мужской

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Калафат Федор Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
10.12.1868
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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