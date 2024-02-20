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Черкас (Калафат) София Федоровна

Место рождения

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Калафат Федор Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
29.10.1879

Муж: Черкас Иван Ильич

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО ф - 426-1-3 / лист № 166 , м/к 1879г / зап.№ 15 /.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Черкас Андрей Иванович

Отец ребёнка: Черкас Иван Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Черкас Иван Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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