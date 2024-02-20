Черкас (Калафат) София Федоровна
Место рожденияРоссия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1857
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
29.10.1879
Муж: Черкас Иван Ильич
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО ф - 426-1-3 / лист № 166 , м/к 1879г / зап.№ 15 /.
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Черкас Иван Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Черкас Иван Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно